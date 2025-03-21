إعلان

محافظ بورسعيد: استمرار تقييم أداء شركة النظافة واستطلاع آراء المواطنين

03:11 م الجمعة 21 مارس 2025

اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أكد اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، اليوم الجمعة، على استمرار الفترة التجريبية لأعمال شركة النظافة مع متابعة دقيقة لتقييم الأداء واستطلاع آراء المواطنين.

وشدد المحافظ، في تصريحات له خلال جولته بالأحياء، على إلزام جميع المحال التجارية بوضع صناديق للقمامة اعتبارًا من أول أبريل، مؤكدا ان نجاح المنظومة يعتمد على التعاون المشترك بين الجهات التنفيذية والمواطنين.

وناشد محافظ بورسعيد الأهالي بالحفاظ على نظافة الشوارع والمساهمة في إنجاح المنظومة من خلال السلوكيات الإيجابية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محب حبشي محافظ بورسعيد
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
مفتش صحة يلقى مصرعه طعنًا داخل مسكنه بقنا.. وقرار عاجل من النيابة

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

مجانا.. كيف تشاهد مباراة منتخب مصر وإثيوبيا في تصفيات كأس العالم؟
مصر تنفي بصورة قاطعة الاستعداد لنقل نصف مليون من غزة لشمال سيناء
انخفاض وأمطار.. طقس غدًا السبت الأشد برودة في العشر الأواخر من رمضان