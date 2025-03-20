إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتي نصار وهاشم بالقليوبية

القليوبية - أسامة عبد الرحمن:

نجحت الأجهزة الأمنية بالقليوبية في إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتي نصار وهاشم بقرية الجعافرة التابعة لمركز شبين القناطر، وذلك بعد تقديم الكفن من عائلة هاشم لعائلة نصار، في حضور عدد من القيادات الأمنية وكبار العائلات والمحكمين العرفيين.

جرى الصلح بين الطرفين وسط حضور أمني مكثف، حيث تمت مراسم تقديم الكفن والتعهد بالتصالح أمام الحضور، لإنهاء النزاع القائم بين العائلتين، ومنع تجدد الخلافات.

وكشفت التحريات أن النزاع نشأ بعد مقتل أحد أفراد عائلة نصار على يد أحد أفراد عائلة هاشم، إثر خلاف سابق، إلا أن تدخل العقلاء ورجال الدين والمحكمين العرفيين، إلى جانب جهود الأجهزة الأمنية، ساهم في إنهاء الخصومة وحقن الدماء.

وأكد أحد منسقي الصلح أن العفو هو السبيل الأفضل لإنهاء النزاعات، مشيدًا بموقف العائلتين في نبذ العنف والتفرغ للبناء والتنمية، كما دعا إلى نشر قيم التسامح والمحبة للحفاظ على الأمن والاستقرار في المجتمع.