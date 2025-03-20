الأقصر ترفع الاستعداد لمواجهة التقلبات الجوية

الأقصر - محمد محروس:

أعلن محافظ الأقصر، المهندس عبدالمطلب عمارة، رفع درجة الاستعداد القصوى في مختلف القطاعات التنفيذية بالمحافظة، تحسبًا لتقلبات الطقس، وفقًا لتقارير هيئة الأرصاد الجوية بشأن حالة عدم الاستقرار الجوي.

وشدد المحافظ على اتخاذ التدابير اللازمة لضمان سرعة التعامل مع تداعيات الطقس، مع تكثيف جهود الجهات المعنية للحفاظ على انسيابية المرور وسلامة الطرق.

وأوضح محسن الشامي، مدير الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة، أن المحافظ وجه بمتابعة مستمرة من خلال غرف العمليات والطوارئ على مدار الساعة لرصد أي مستجدات والتعامل الفوري معها.

وأكد المحافظ على التنسيق المستمر بين القطاعات الحيوية، ومنها شركات المياه والكهرباء، وإدارة المرور، والحماية المدنية، لضمان الجاهزية التامة لمواجهة أي تغيرات مفاجئة والحد من آثار التقلبات الجوية.