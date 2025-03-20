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السبت المقبل.. إطفاء الأضواء لمدة ساعة بمحافظة البحيرة

02:28 م الخميس 20 مارس 2025

الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة

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البحيرة - أحمد نصرة:

أعلنت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، مشاركة المحافظة في المبادرة العالمية "ساعة الأرض"، بالتنسيق مع وزارة البيئة، والتى تأتى هذا العام تحت شعار "معًا نحو أكبر ساعة للأرض".

تشمل الفعاليات إطفاء الإضاءة، السبت المقبل، في الأماكن غير الحيوية لمدة ساعة، بدءًا من الساعة 8:30 مساءً وحتى 9:30 مساءً.

وتهدف هذه الفعالية البيئية إلى تسليط الضوء على أهمية ترشيد استهلاك الطاقة، والحد من ظاهرة الاحتباس الحراري، وإظهار التزام الدولة المصرية بقضايا البيئة على المستوى العالمي.

وتعد "ساعة الأرض" أكبر مبادرة شعبية بيئية على مستوى العالم، ينظمها الصندوق العالمي للطبيعة (WWF)، وتشجع الأفراد والمؤسسات والمجتمعات على إطفاء الأضواء والأجهزة غير الضرورية لمدة ساعة واحدة دعمًا للبيئة.

وانطلقت الفكرة لأول مرة من مدينة سيدني الأسترالية عام 2007، حيث شارك فيها 2.3 مليون شخص، وسرعان ما تحولت إلى ظاهرة عالمية، لتنتشر في مختلف الدول والمدن حول العالم. وكانت دبي أول مدينة عربية تنضم إلى المبادرة عام 2008، تلتها القاهرة في 2009، ثم الرياض في 2010.

ودعت محافظة البحيرة جميع المواطنين، المؤسسات، وأصحاب الأعمال إلى المشاركة في هذا الحدث العالمي، لتعزيز الجهود الرامية إلى تحقيق مستقبل مستدام للأجيال القادمة.

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الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة البحيرة
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