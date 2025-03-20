جامعة بنها تبدأ تحويل سياراتها للعمل بالغاز الطبيعي

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، عن بدء الجامعة تنفيذ خطة تحويل أسطول سياراتها لكي تعمل بالغاز الطبيعي، وذلك وفق توجهات الدولة المصرية في التعامل مع ملف التغيرات المناخية وتقليل الانبعاثات الكربونية.

وأشار "الجيزاوي" إلى أن تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي يحمل فوائد اقتصادية وبيئية كبيرة، لافتا أنه من الناحية الاقتصادية، يُعد الغاز الطبيعي خيارًا أقل تكلفة مقارنة بالوقود التقليدي مثل البنزين، مما يساهم في تقليل النفقات التشغيلية للسيارات، ومن الناحية البيئية فإن الغاز الطبيعي يُعتبر مصدرًا أنظف للطاقة، حيث يُصدر انبعاثات أقل من ثاني أكسيد الكربون والملوثات الأخرى، مما يساعد في تحسين جودة الهواء والحد من التغير المناخي.

وأضاف رئيس الجامعة بأن التوجه نحو الغاز الطبيعي يُعزز من الاستفادة من الموارد المحلية ويقلل الاعتماد على الوقود المستورد، مما يساهم في تعزيز الأمن الطاقي للدول الذي يُعد خطوة هامة نحو تحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية.