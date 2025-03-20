38 سفينة و8942 شاحنة.. نشاط ملحوظ في حركة البضائع بميناء الإسكندرية

الإسكندرية – محمد عامر:

سجل ميناءي الإسكندرية والدخيلة نشاطًا ملحوظًا في حركة السفن والملاحة وتداول البضائع، حيث جرى دخول وخروج 25 سفينة من وإلى الميناءين خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وصرح أحمد بريقع، المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية، في بيان، اليوم الخميس، أنه جرى شحن وتفريغ 38 سفينة بضائع عامة و9 سفن حاويات على أرصفة الميناءين.

وحول حركة البضائع، أشار بريقع، إلى أنه جرى تداول 118 ألف طن بضائع وسلع استراتيجية خلال تلك المدة، بالإضافة إلى كميات أخرى من البضائع المحواه والترانزيت.

وأضاف أنه جرى تداول 3320 حاوية مكافئة خلال 24 ساعة تتوزع بواقع 1720 حاوية واردة، و1600 حاوية صادرة، بنسبة 48.2% ما يشكل تقاربًا كبيرًا بين الحاويات الصادرة والواردة.

ولفت المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية، إلى أنه جرى دخول 4428 شاحنة إلى مينائي الإسكندرية والدخيلة وخروج عدد 4514 شاحنة بإجمالي 8942 شاحنة خلال 24 ساعة، فضلًا عن شحن قطار مكون من 25 عربة بحمولة 1625 طن من الغلال متجه إلى بني سويف.

ومن جانبه، أكد اللواء بحري أحمد حواش، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، الالتزام بإجراءات التأمين والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية بكافة المخازن والساحات ومواقع العمل وإتباع المعايير البيئية القياسية لمنع التلوث.