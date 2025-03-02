إحالة أوراق عامل للمفتي بتهمة قتل والدته في شبرا الخيمة

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، إحالة أوراق عامل إلى مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، بعد إدانته بقتل والدته باستخدام سلاح أبيض "مطواة" وعصا خشبية، وذلك على خلفية خلافات أسرية، وحددت المحكمة جلسة اليوم الأخير من دور شهر أبريل للنطق بالحكم.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم محمد س. ع. س. (44 عامًا) إلى المحاكمة في القضية رقم 12910 لسنة 2024، بتهمة قتل والدته صنعه عبد العزيز محمد موسى عمدًا، بعد الاعتداء عليها لمدة قاربت العشر ساعات، ومنع إسعافها حتى فارقت الحياة. كما نسبت إليه النيابة تهم السرقة، والاحتجاز غير القانوني، وحيازة أسلحة بيضاء دون ترخيص.