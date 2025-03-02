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بينهم 7 عاملات.. ننشر أسماء مصابي حادث انقلاب أتوبيس برج العرب بالإسكندرية

09:29 م الأحد 02 مارس 2025

سيارات إسعاف -أرشيفية

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الإسكندرية – محمد البدري ومحمد عامر

أُصيب 8 أشخاص، بينهم 7 عاملات، في حادث انقلاب أتوبيس تابع لإحدى الشركات الخاصة، مساء الأحد، على طريق برج العرب غربي الإسكندرية، قبل دقائق من الإفطار في ثاني أيام رمضان.

أُصيب في الحادث كل من نادية عبد الواحد أحمد ناصر (50 عامًا)، نسمة محمد رشاد أبو الحسن (38 عامًا)، عنايات عبد اللطيف حلمي (49 عامًا)، نوال بيومي حسانين (59 عامًا)، أسماء أحمد بخيت (30 عامًا)، حنان مبروك صالح (27 عامًا)، سارة عصام عبد الحكيم (26 عامًا)، وأمين علي حسن (27 عامًا)، حيث تراوحت الإصابات بين كسور، كدمات، نزيف داخلي، واشتباه خلع.

تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بانقلاب أتوبيس خاص قبل مول العروبة باتجاه مطار برج العرب.

انتقلت الأجهزة الأمنية وفرق المرور، رفقة سيارات الإسعاف، إلى موقع الحادث، حيث تبين إصابة 8 أشخاص. وتم نقل 4 مصابين إلى مستشفى العامرية العام، و4 آخرين إلى مستشفى مبرة العصافرة غرب، لتلقي الرعاية الطبية.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

8 مصابين في انقلاب أتوبيس على طريق مطار برج العرب

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