لحظة الفطار.. إصابة شاب بطلقات نارية في خصومة ثأرية بقنا

قنا - عبدالرحمن القرشي:

أُصيب شاب بطلقات نارية في حالة خطيرة خلال لحظة الإفطار، جراء تجدد خصومة ثأرية بين عائلتين في قرية الحجيرات التابعة لمركز قنا.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بالحادث، حيث تبين إصابة ح.ق بعدة رصاصات نتيجة خلاف قديم بين العائلتين، والذي أودى بحياة سيدتين سابقًا، واحدة من كل عائلة.

تم نقل المصاب إلى مستشفى قنا الجامعي لتلقي العلاج، فيما فتحت الجهات المختصة تحقيقًا موسعًا في الواقعة، وأمرت بتكثيف التحريات لضبط المتورطين.