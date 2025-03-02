إعلان

لحظة الفطار.. إصابة شاب بطلقات نارية في خصومة ثأرية بقنا

07:21 م الأحد 02 مارس 2025

طلقات نارية - تعبيرية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

قنا - عبدالرحمن القرشي:

أُصيب شاب بطلقات نارية في حالة خطيرة خلال لحظة الإفطار، جراء تجدد خصومة ثأرية بين عائلتين في قرية الحجيرات التابعة لمركز قنا.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بالحادث، حيث تبين إصابة ح.ق بعدة رصاصات نتيجة خلاف قديم بين العائلتين، والذي أودى بحياة سيدتين سابقًا، واحدة من كل عائلة.

تم نقل المصاب إلى مستشفى قنا الجامعي لتلقي العلاج، فيما فتحت الجهات المختصة تحقيقًا موسعًا في الواقعة، وأمرت بتكثيف التحريات لضبط المتورطين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

طلقات نارية خصومة ثأرية الأجهزة الأمنية مستشفى قنا الجامعي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

صحتك في رمضان| فاكهة سحرية على السحور.. تمنحك التركيز والنشاط طوال نهار رمضان
سجينات بلا تهمة.. كيف ابتز نظام الأسد المعارضين بالنساء؟