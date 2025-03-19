محافظ القليوبية يوجه بعمل جدول زمني لمرور سيارات المركز التكنولوجي على القرى

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

تابع المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، اليوم الأربعا، أعمال سيارات المركز التكنولوجي المتنقلة، والتي تقدم نحو 170 خدمة متنوعة للمواطنين بمركز ومدينة قليوب.

يأتي ذلك ضمن إطار تعزيز كفاءة خدمات المحليات، وتشمل الخدمات التي تقدمها السيارة دفع الإيجارات والأقساط، تجديد رخص المحلات، بالإضافة إلى خدمات الإشغالات والإعلانات، وقد وجه المحافظ بتوفير سيارات متنقلة لدعم المراكز التكنولوجية بقرى المحافظة.

وقال محافظ القليوبية، إن هذه المراكز المتنقلة تتميز بأنها مجهزة بوسائل رقابة متطورة، حيث ترتبط مباشرة بالمركز الرئيسي لمتابعة سير العمل وضمان الشفافية، وتقوم بإنهاء جميع الإجراءات الحكومية للمواطنين بسرعة وكفاءة عالية.

وأضاف أن السيارة تمكن المواطنين من إصدار جميع الخدمات والتراخيص التى يقدمها المركز الثابت من خدمات، مما يضمن إتاحتها بكل سهولة، لافتًا إلى أن سيارة الخدمات المتعددة للمركز التكنولوجى المتنقل، مزودة بطاقم عمل مكون من ٢ موظف شباك وموظف خزانة إلكترونى ليتم الدفع إلكترونيًا من خلال الفيزا، وماكينة نداء آلي لترتيب دور متلقى الخدمة، لمواكبة التطور التكنولوجي والتحول الرقمي، وميكنة الخدمات الحكومية حيث أن المراكز التكنولوجية تقدم 142 خدمة، على منظومة تطوير خدمات المحليات من خلال 11 مركزًا بمدن المحافظة، فضلاً عن المركز التكنولوجي بديوان عام المحافظة، مؤكدًا أن عدد المعاملات السنوية بلغت 170 ألف طلب، بالإضافة لمركز متنقل لتقديم كافة الخدمات بالمناطق النائية والقرى، والأماكن المزدحمة.

وأشار محافظ القليوبية إلى أن ذلك يأتي في إطار تكليفات القيادة السياسية، بتطوير خدمات المواطنين، وتعاون كافة الجهات مع وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتنمية المحلية، للارتقاء بالخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، من خلال المراكز التكنولوجية، وتقديم الخدمات بالمناطق النائية والقرى، وتواجد الخدمة بمناطق التجمعات السكنية والمزدحمة، لتخفيف الضغط على المراكز التكنولوجية الثابتة، وتوسيع دائرة انتشار المراكز التكنولوجية بالمحافظة.