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مصرع شاب غرقًا في مياه حوض ري بالشرقية

07:22 م الأربعاء 19 مارس 2025

جثة - أرشيفية

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الشرقية -ياسمين:

لقي شخص مصرعه غرقًا، اليوم الأربعاء، في مياه حوض ري بإحدي المزارع بطريق جلفينا في نطاق مركز بلبيس بمحافظة الشرقية، وجرى نقل الجثة والتحفظ عليها بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطارًا يفيد ورود إشارة بمصرع شاب ثلاثيني غرقًا في مياه حوض ري، وانتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ لمعاينته والوقوف على أسبابه.

وتبين أن مستشفى بلبيس استقبل جثة "هاني.ص.ع" 35 عامًا، مقيم في قرية أبو الشقوق بنطاق مركز كفر صقر، وجرى التحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة بمشرحة المستشفى لحين انتهاء الإجراءات القانونية اللازمة.

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الشرقية مديرية أمن الشرقية مصرع شاب
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