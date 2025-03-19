سقط سقف الغرفة.. مصرع طفل وإصابة 14 في درس خصوصي بالدقهلية

الدقهلية -رامي محمود:

لقي طفل مصرعه وأصيب 14 آخرين، اليوم الأربعاء، إثر سقوط سقف غرفة يتلقون بداخلها درس خصوصي، بعزبة سعفان التابعة لمركز بني عبيد بمحافظة الدقهلية.

تلقى اللواء دكتور حسام عبدالعزيز، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ للعقيد محمود جمال الدين السيد، مأمور مركز شرطة بني عبيد، بسقوط سقف غرفة منزل يتلقى بها عدد من التلاميذ درس خصوصي بعزبة سعفان دائرة المركز.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة بني عبيد وقوات الإنقاذ التابعة للحماية المدنية، وسيارات الإسعاف، وبالفحص تبين سقوط سقف غرفة بمنزل بعزبة سعفان، مما أدى إلى وفاة تلميذ وإصابة 14 آخرين.

جرى إخلاء العقار من السكان ونقل جثمان التلميذ المتوفى إلى ثلاجة حفظ الموتى، والمصابين إلى مستشفى بني عبيد المركزي لتلقي العلاج.

وانتقل مسؤولوا رئاسة مركز بني عبيد والإدارة الهندسية لفحص العقار واتخاذ الإجراءات القانونية.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.