ضبط مصاب في حادث بنجع حمادي بحوزته 4 كيلو شابو



قنا - عبد الرحمن القرشي:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، 4 كيلو من الشابو المخدر، بحوزة مصاب في حادث تصادم موتوسيكل مع سيارة ميكروباص بمدينة نجع حمادي، شمالي محافظة قنا.

جاءت البداية عندما تلقت مديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة نجع حمادي يفيد بضبط صفقة مخدرات في حادث تصادم سيارة ميكروباص مع موتوسيكل وأصيب شاب بأحد الشوارع التابعة للمركز.

وبعد الفحص تبين ضبط 4 كيلو شابو على الموتوسيكل الخاص بالمصاب ويُدعى م.ع، يبلغ من العمر 35 عامًا من البلينا، كان قادم من سوهاج لتسليم صفقة مخدرات في نجع حمادي ووقع معه الحادث.

تم نقل المصاب المتهم إلى المستشفى لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة والتحفظ على المضبوطات وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.