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إعدام سائق توك توك في أسيوط لقتله خطيبته السابقة بـ15 طعنة انتقامًا لرفضها الزواج منه

10:07 م الثلاثاء 18 مارس 2025

محكمة جنايات أسيوط

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أسيوط- محمود عجمي:

أصدرت الدائرة الثانية عشرة بمحكمة جنايات أسيوط، اليوم الثلاثاء، حكمًا بالإعدام شنقًا بحق "عبد الرحمن. م. م" (22 عامًا)، سائق توك توك، بعد ثبوت تورطه في قتل خطيبته السابقة "بسنت. ع. م" (17 عامًا) بـ15 طعنة، وذلك عقب فسخها خطوبته ورفضها الزواج منه بمدينة أبنوب بأسيوط.

صدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير رئيس المحكمة ، وعضوية المستشارين محمد أبوالقاسم محمد الرئيس بالمحكمة و أحمد عصمت الزيني نائب رئيس المحكمة وأمانة سر صلاح تمام و أحمد عبد العال.

تعود وقائع القضية رقم 23353 لسنة 2024 جنايات مركز أبنوب إلى ورود بلاغا من مستشفى أسيوط الجامعي بوصول " بسنت . ع . م " 17 عاما، جثـ.ـة هامدة وبها إصابات متفرقة بالجسم ، وتم التحفظ عليها بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتوصلت تحريات الرائد أحمد عاصم حمزة رئيس وحدة مباحث مركز شرطة أبنوب ، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة، " عبد الرحمن . م . م " 22 عاما سائق توك توك ،بسبب قيام المجني عليها بفسخ خطبتها من المتهم وعلى إثرها قام المتهم بالتربص للمجني عليها أسفل منزلها وأثناء خروج المجني عليها من المنزل وقعت مشادة كلامية بين المتهم والمجني عليها وعلى إثرها قام المتهم بإخراج سلاح أبيض كان بحوزته " سكـ.ـين " وقام بطعنها بـ 15 طعـ.ـنه بأماكن متفرقة الجسم مما أدى إلى وفاتها وفر هاربا إلى أعلى المنزل وقام بإلقاء نفسه مما أدى إلى إصابته .

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