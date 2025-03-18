محافظ أسيوط يجري اتصالًا هاتفيًا لتهنئة السيدة "شربات فهمي" الأم المثالية

أسيوط - محمود عجمي:

أجرى اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، اتصالًا هاتفياً لتهنئة السيدة شربات فهمي عمار 74 عاماً الفائزة بلقب الأم المثالية على مستوى محافظة أسيوط، وبالمركز الثالث على مستوى الجمهورية لهذا العام 2025، معرباً عن فخره واعتزازه بما قدمته من نموذج ملهم في التضحية والكفاح من أجل تربية أشقائها وأبنائها رغم التحديات.

جاء ذلك عقب إعلان الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، عن الأمهات المثاليات على مستوى الجمهورية وعلى مستوى المحافظات لهذا العام خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بوزارة التضامن الإجتماعي.

وأعرب محافظ أسيوط عن سعادته وفخره بهذا النموذج المشرف للأم المصرية، التي قدمت أروع صور العطاء والتضحية من أجل أسرتها، مشيراً إلى أن تكريمها يعد تكريماً لكل أم مصرية كافحت وتحملت الصعاب من أجل بناء أجيال ناجحة ومتميزة موجهاً تحية تقدير واعتزاز لكل أم مصرية، مؤكداً أن الأمهات المثاليات هن قدوة للأجيال القادمة، ونموذج يحتذى به في التضحية والصبر والمثابرة، وأن الأم المصرية ستظل رمزاً للعطاء، وقوة دافعة في بناء الأسرة والمجتمع والوطن.

وقال المحافظ أن السيدة "شربات فهمي" تعد نموذج حي للروح العظيمة التي تميز المرأة المصرية حيث واجهت الحياة بمفردها بعد وفاة والدتها وتحملت عناء تربية أشقائها، وبعد زواجها توفى زوجها قبل ولادة طفلها الثاني ولم تترك اليأس يتسلل إليها، بل حملت على عاتقها مسئولية تربية أبنائها وأخواتها، حتى أصبحوا من النماذج المشرفة في المجتمع.

جدير بالذكر أن السيدة شربات فهمي عمار 74 عاماً، تعرضت لظروف قاسية بعد وفاة والدتها وكانت تبلغ من العمر 21 عاما وتولت مسئولية رعاية أشقائها مع والدها حيث كان لديها 4 أشقاء أكبرهم 17 عاما وأصغرهم 6 سنوات وتزوجت ورزقت بأطفال كانت ترعاهم وترعى أشقائها وتوفى زوجها بمرض السرطان وهي حامل في أبنها الثاني وبدأت رحلة الكفاح في رعاية والدها وأشقائها وأبنائها وكانت تعمل وتربي الدواجن والطيور وتبيع الجبن والبيض حتى تزوج أشقائها واستقلوا بأسرهم وكافحت من أجل أبنائها لم وتعليمهم حتى حصل الابن الأكبر على بكالوريوس الطب والابنة على بكالوريوس الخدمة الإجتماعية.