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الدرع الواقي في أحضانها.. قصة سناء والدة الشهيد الأم المثالية في قنا

12:34 م الثلاثاء 18 مارس 2025
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قنا- عبدالرحمن القرشي:

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي فوز الحاجة سناء بشارة محمد عن محافظة قنا، والدة الشهيد الرائد أحمد عبدالفتاح جمعة الهواري، الذي استشهد خلال حملة أمنية على بؤرة إرهابية خلال عام 2017.

وقالت الحاجة سناء بشارة لمصراوي فور إعلان فوزها: "أشكر ابني الشهيد أحمد الذي شرفني في حياته واستشهاده، وتكريمي بلقب الأم المثالية شرف كبير، أعتز به من القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي يعتني دائما بأمهات الشهداء".

وأضافت الأم المثالية عن محافظة قنا: "ما زلت أحتفظ بدرع نجلي البطل الرائد أحمد الفتاح جمعة الذي استشهد به وعليه دمائه الذكية حينما واجه بؤرة إرهابية دون اختباء بشجاعة وبطولة، هذا الدرع سلواني على فراق ابني الذي كان مثالا مميزا في الأخلاق والتدين والشجاعة".

وأشارت الحاجة سناء إلى أنها دائما كانت حريصة على زرع الشجاعة والبطولة في نجليها الرائد الشهيد أحمد عبدالفتاح جمعة، والمهندس محمد عبدالفتاح جمعة، لذلك تشرفت باستشهاد نجلي في مهمة وطنية في عام 2017.

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وزارة التضامن الاجتماعي الأم المثالية في قنا حملة أمنية
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