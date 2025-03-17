تحالف من أجل الابتسامة.. تعاون طبي بين جامعة سوهاج وفريق أمريكي لإنقاذ الأطفال -صور

سوهاج- عمار عبدالواحد:

استضاف قسم جراحة التجميل بكلية الطب البشري بجامعة سوهاج القافلة الطبية الأمريكية المتكاملة “تحالف من أجل الابتسامة” لعلاج الأطفال المصابين بشق سقف الحلق والشفة الأرنبية ومشاكل النطق، بمشاركة فريق طبي أمريكي متكامل من جراحي التجميل، وأطباء الأسنان، وطب الأطفال، والتخدير، بالإضافة إلى طاقم تمريض متخصص في العمليات والإفاقة.

وأكد الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، أن استضافة هذه القافلة تأتي في إطار حرص الجامعة على تقديم خدمات طبية متخصصة للمجتمع، مشيرًا إلى أن التعاون مع الفرق الطبية العالمية يعزز من كفاءة الخدمات الطبية المقدمة بالمستشفى الجامعي، ويتيح فرصًا لتبادل الخبرات بين الأطباء.

من جانبه، أوضح الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية أن هذه القافلة قدمت خدماتها لأكثر من ٥٠ طفلًا، حيث تم إجراء ٢٠ عملية جراحية ناجحة لعلاج شق سقف الحلق والشفة الأرنبية وتصحيح مشاكل النطق، بالإضافة إلى تنظيف الأسنان وحشوها للأطفال المصابين.

وذكر الدكتور أحمد كمال المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، أن فعاليات القافلة استمرت على مدار ١٠ أيام، مؤكدًا أن المستشفى حريصة على استضافة مثل هذه القوافل المتخصصة التي تساهم في تحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للأطفال، خاصة في التخصصات الدقيقة مثل جراحة التجميل.

وأوضحت الدكتورة سامية سعيد، رئيس قسم جراحة التجميل أن القافلة لم تقتصر على إجراء العمليات الجراحية فقط، بل تضمنت أيضًا جلسات متابعة للأطفال بعد العمليات، لضمان نجاح التدخلات الطبية وتحقيق أفضل النتائج.

وفي ختام القافلة، عبر الفريق الطبي الأمريكي عن سعادتهم الكبيرة بنجاح العمليات وتحسن حالة الأطفال، ووجهوا الشكر لإدارة الجامعة والمستشفى الجامعي على حسن التنظيم والتعاون المثمر، كما تم توزيع هدايا تذكارية للأطفال وأسرهم، احتفالًا بنجاح العمليات وإدخال السرور على قلوبهم.