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أسرة قاتل زوجته في الشرقية: مش هنوكّل محامي

03:11 م الأحد 16 مارس 2025

محاكمة تعبيرية

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الشرقية - ياسمين عزت:

أعلنت أسرة الزوج المتهم بقتل زوجته في قرية صفيطة التابعة لمركز شرطة الزقازيق بمحافظة الشرقية، عن قرارها بعدم توكيل محامي للدفاع عنه، وذلك بعد مرور أسبوع على القبض عليه.

وأكد أحد أفراد الأسرة في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أنهم لن يوكلوا محاميًا لابنهم المتهم، مشيرين إلى أنهم ينتظرون حكم القضاء العادل، وأن المتهم سينال جزاءه وفقًا لما جاء في التحقيقات.

وأضاف: "كما أننا لا نملك أموال أتعاب المحامي، والمبالغ المطلوبة باهظة وتفوق قدراتنا".

وتعود تفاصيل الجريمة البشعة إلى نهاية الأسبوع الأول من شهر رمضان، عندما أقدم الزوج "أيمن. ف." (37 عامًا) على قتل زوجته "رحمة" إثر مشاجرة بينهما داخل مسكن الزوجية.

وتطور الخلاف بينهما إلى جريمة قتل مروعة، حيث طعن الزوج زوجته عدة طعنات في أنحاء متفرقة من جسدها، ثم أشعل النيران في غرفة النوم والمرتبة التي كانت ترقد عليها جثتها، محاولًا إخفاء معالم جريمته، ولاذ بالفرار.

وفي اليوم التالي، تمكن رجال مباحث مركز شرطة الزقازيق من القبض على المتهم أثناء محاولته الهروب عبر مطار القاهرة الدولي إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يعمل نجارًا.

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