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حاول الفرار عبر المطار.. ضبط المتهم بقتل زوجته في الشرقية (صور)

10:55 م الخميس 06 مارس 2025
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    الضحية
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    ضبط الزوج المتهم بقتل زوجته
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الشرقية – ياسمين عزت:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية من ضبط الزوج المتهم بقتل زوجته في قرية صفيطة التابعة لمركز شرطة الزقازيق، وذلك بعد مرور 24 ساعة على ارتكاب الجريمة.

قاد الرائد محمد صدقي، رئيس مباحث مركز شرطة الزقازيق، فريق بحث لضبط المتهم، حيث تمكنت القوة الأمنية من إلقاء القبض عليه أثناء تواجده أمام مطار القاهرة الدولي، قبيل محاولته السفر إلى الإمارات حيث يعمل نجارًا.

وكانت مديرية أمن الشرقية قد تلقت إخطارًا من مركز شرطة الزقازيق بوقوع جريمة قتل في قرية صفيطة، حيث أقدم الزوج على قتل زوجته طعنًا بسلاح أبيض، ثم حاول إضرام النيران بها لإخفاء معالم جريمته، إلا أن الحريق لم يشتعل لأسباب غير متوقعة.

على الفور، تم الدفع بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث، فيما نُقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى الأحرار التعليمي بمدينة الزقازيق، لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية والتشريح الطبي لتحديد أسباب الوفاة.

وبالتحريات، تبين أن المتهم يُدعى أيمن .غ .م (37 عامًا)، وأنهى حياة زوجته رحمة .م .ع (28 عامًا) بطعنات متفرقة في أنحاء جسدها، إثر مشادة كلامية نشبت بينهما بسبب خلافات مالية تتعلق بمصروف المنزل.

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