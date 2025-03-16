محافظ الدقهلية: زيادة عدد الشركات النظافة في مدينة المنصو

الدقهلية-رامي محمود:

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، صباح اليوم، عدد من شوارع مدينة المنصورة، للوقوف على مستوى الخدمات في شوارع المدينة، ومستوى النظافة وحالة الإشغالات، وكلف مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بديوان عام المحافظة، بالتنسيق مع رئيسي حي غرب وشرق المنصورة، وبحث ودراسة زيادة عدد شركات النظافة بالمدينة.

وأوضح محافظ الدقهلية أن الهدف من زيادة شركات النظافة العاملة هو رفع مستوى النظافة بالشوارع الجانبية والمناطق الداخلية، لتماثل الشوارع الرئيسية بالمدينة.

وأوضح أن الدولة لا تدخر جهدا في سبيل توفير الخدمات اللازمة للمواطنين في مختلف القطاعات والمجالات، ولابد من تعظيم الاستفادة من الموارد المخصصة لهذه الخدمات ووصولها للمواطنين.

وتفقد محافظ الدقهلية أعمال تركيب الانترلوك بشارع مسجد الجوهري المتفرع من شارع بورسعيد سعيد بالمنصورة.

وشدد على استمرار المتابعة اليومية لحالة النظافة بالشوارع، ورفع أي إشغالات تعوق حركة السير والمرور، ومتابعة منافذ البيع و معارض السلع الغذائية التي تلبي احتياجات المواطنين.