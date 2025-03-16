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بسعر 260 جنيها للكيلو.. طرح لحوم بلدية بقافلة سيارات اللحوم بمركز بلقاس

02:50 م الأحد 16 مارس 2025
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    لحوم بلدية بقافلة سيارات اللحوم (4)
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    لحوم بلدية بقافلة سيارات اللحوم (5)
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    لحوم بلدية بقافلة سيارات اللحوم (10)
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الدقهلية - رامي محمود:

أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، انطلاق قافلة سيارات بيع اللحوم المدعومة، اليوم الأحد، بمركز بلقاس، لتوفيرها في أماكن إقامة المواطنين بسعر 260 جنيها للكيلو، تيسيرا عليهم في الحصول على احتياجاتهم من اللحوم المدعومة، خلال شهر رمضان الكريم.

وأوضح محافظ الدقهلية، أن هذه القوافل المدعومة تأتي في إطار خطة المحافظة لتيسير حصول المواطنين على مختلف السلع الغذائية، عن طريق إقامة معارض أهلا رمضان، ومنافذ بيع الخضروات والفاكهة، إلى جانب منافذ بيع اللحوم المتنقلة والثابتة، لتوفير مختلف السلع الغذائية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتخفيف العبء عن المواطنين.

من جهته قال المحاسب علي حسن مدير مديرية التموين، إنه بالتنسيق مع، الأستاذة غادة الحمادي رئيس مركز ومدينة بلقاس، فإن سيارات اللحوم بدأت صباح اليوم الأحد البيع بسعر 260 جنيها للكيلو، من اللحوم الطازجة والكبد واللحوم الضاني، وأماكن تواجد السيارات، بقرية بسنديلة أمام مركز الشباب، وقريتي الجزائر والمعصرة أمام الوحدة المحلية، ابتداء من الساعة 10 صباحا.

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لحوم بلدية قافلة سيارات اللحوم مركز بلقاس
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