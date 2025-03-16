إعلان

محافظ المنوفية يزور مصابي حادث طريق "طملاى- السادات" -صور

02:40 م الأحد 16 مارس 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    محافظ المنوفية يزور مصابي حادث طريق طملاى
  • عرض 5 صورة
    محافظ المنوفية يزور مصابي حادث طريق طملاى
  • عرض 5 صورة
    محافظ المنوفية يزور مصابي حادث طريق طملاى
  • عرض 5 صورة
    محافظ المنوفية يزور مصابي حادث طريق طملاى
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

المنوفية - أحمد الباهي:

توجه اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، ظهر اليوم الأحد، إلى مستشفى شبين الكوم التعليمي، للاطمئنان على الحالة الصحية لمصابي حادث طريق "طملاى - السادات"، والتأكد من تقديم الدعم اللازم والرعاية الشاملة لهم ، بحضور الدكتور فيصل جودة مدير المستشفى، وذلك عقب تلقي بلاغ لمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام عن الحادث.

واطمئن محافظ المنوفية على الحالة العامة للمصابين واتخاذ الإجراءات الطبية العاجلة بشأنهم، مشددًا برفع درجة الطوارئ وتسخير الإمكانيات الطبية والمتابعة اللحظية والمستمرة للحالات متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.

كما قدم خالص التعازي لأسر المتوفين، ووجه بتوفير وجبات إفطار لأسر المصابين مراعاة لظروفهم وتخفيف العبء عن كاهلهم.

وأكد محافظ المنوفية، أنه فور ورود البلاغ، تواجدت كافة الاجهزة المعنية والدفع بـ12 سيارة إسعاف والحماية المدنية والصحة والتدخل السريع للتعامل الفوري مع تداعيات الحادث، وعلى الفور نقل عدد من المصابين إلى مستشفى شبين الكوم التعليمي ومنوف العام لتلقي العلاج والرعاية الأولية واتخاذ كافة الفحوصات الطبية اللازمة لهم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

المنوفية حادث طريق طملاى إبراهيم أبو ليمون مستشفى شبين الكوم
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

انخفاض يصل لـ 5 درجات.. الأرصاد تعلن موعد عودة الأجواء الباردة
بعد وصوله لمستويات تاريخية.. هل الوقت مناسب لشراء الذهب؟
إزاي ده يحصل؟.. عرض أزياء في إفطار المطرية يثير جدلًا.. والشركة المنظمة ترد