إنجاز علمي بسوهاج.. جهاز مبتكر لتحلية المياه بالطاقة الشمسية

سوهاج- عمار عبدالواحد:

هنأ الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، الدكتور أحمد عسقلاني أستاذ بكلية التكنولوجيا والتعليم وفريقه البحثي، لنجاحهم في تقديم جهاز جديد لتحلية المياه يستخدم الطاقة الشمسية كمصدر للطاقة بدون الحاجة إلى كهرباء، والذي يعتبر حل ممتاز لتوفير المياه للمناطق النائية والصحراوية.

وأشاد "النعماني" بالدكتور أحمد عسقلاني والذي تم منحه جائزة الدولة التشجيعية ونوط الامتياز من الطبقة الأولى لجهوده في مجال الطاقة المتجددة، والفريق البحثي المشارك له على جهودهم الكبيرة التي قدموها في هذا المجال، موضحًا أن الفريق البحثى حصل على دعم من الدولة المصرية بقيمة تجاوزت ٥ ملايين جنيه لاستمرار البحث العلمي في هذا المجال مما ساعد في الوصول إلى هذا الإنجاز العلمي.

وقال النعماني إن الجهاز الجديد مصمم بالكامل بأيدي مصرية حيث تم تصميمه وبناءه داخل معامل جامعة سوهاج، وبتمويل من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، موضحاً أن من مميزات الجهاز أنه يعتمد على التكنولوجيا الجديدة الصديقة للبيئة فلا تعتمد على الوقود التقليدي.

وقال الدكتور أحمد العسقلاني، إن الفريق البحثي يعمل منذ 10 سنوات علي تطوير هذا الجهاز والذي يعمل بنظرية الامتزاز، ويعتمد على ظاهرة معروفة وهي التجاذب الطبيعى بين بعض المواد وبخار الماء، حيث يتم تسخين المادة المازة لطرد البخار ثم تكثيفه، وبذلك نحصل على مياه نقية بدون أي أملاح باستخدام الطاقة الشمسية المتوفرة، مما يخفض تكلفة المياة المنتجة لأقل من النصف مقارنة بالأنظمة المستخدمة حاليًا في محطات التحلية التي تعتمد على الكهرباء، لافتاً إلى أنه جاري الآن التعاون مع إحدي الجامعات الإيطالية وبتمويل مصري لتطوير هذا المشروع للوصول إلى أفضل مستوى ممكن.