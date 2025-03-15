جامعة المنصورة تتقدم عالميًا وتحافظ على المركز الثاني مصريًا في تصنيف الأداء الأكاديمي

الدقهلية ـ رامي محمود:

أعلن الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة، مساء اليوم السبت، تحقيق الجامعة المركزَ الثاني على مستوى الجامعات الحكومية المصرية، والمركزَ 397 عالميًّا من بين 3000 جامعة، وذلك في تصنيف الأداء الأكاديمي للجامعات لعام 2025، متقدمةً 20 مركزًا دوليًّا مقارنةً بالعام الماضي.

وأشاد الدكتور شريف خاطر بحصول الجامعة على مراكز متقدمة ضمن أفضل الجامعات العالمية في مختلف التصنيفات الدولية، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يُعَدُّ ثمرة حِرْص الجامعة على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تحسين جودة التعليم الجامعي ورفع تنافسيته، إضافةً إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتوافقة مع رؤية مصر 2030، والإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، بقيادة الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والتي تهدف إلى تعزيز النشر الدولي وتطوير سياسات البحث العلمي.

وأكَّد رئيس الجامعة أن هذا الإنجاز الدولي الجديد يُعد شهادةً على التزام الجامعة بتحقيق التميز الأكاديمي، من خلال دعم الباحثين، وتوفير بيئة تعليمية متطورة، والاستثمار في الكوادر البشرية.

كما وجَّه الشكر إلى جميع أعضاء هيئة التدريس، والباحثين، والطلاب، على دورهم الفاعل في تحقيق هذا الإنجاز، داعيًا الجميع إلى مواصلة العمل والابتكار للحفاظ على ريادة الجامعة وتعزيز مكانتها العلمية على المستويين الإقليمي والدولي.

من جانبه، قال الدكتور طارق غلوش إن تحقيق هذا الإنجاز الدولي يُعد ثمرةً للعمل الجاد والتعاون المثمر بين أعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلاب، مؤكدًا أن الجامعة ستواصل الاستثمار في تطوير بيئتها الأكاديمية والبحثية لتحقيق مزيد من الإنجازات، متمنيًا للجامعة دوام التقدُّم والتفوُّق في مختلف المجالات.

يُذكر أن تصنيف الأداء الأكاديمي للجامعات يُعَدُّ من التصنيفات الدولية المرموقة، إذ يعتمد على ستة مؤشرات أساسية في تقييم الجامعات، وهي: جودة البحث العلمي، وحجم الإنتاج العلمي، وعدد الاستشهادات المرجعية، والتعاون البحثي الدولي.