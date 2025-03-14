مصرع شخص متأثرًا بإصابته في حادث انفجار أسطوانة غاز محل كنافة بالمنصورة

الدقهلية - رامي محمود:

لقي شخص مصرعه وأصيب 16 آخرون بحروق مختلفة إثر انفجار أسطوانة غاز داخل محل لصناعة الكنافة والقطائف بمدينة المنصورة في محافظة الدقهلية.

توفي خالد السيد أحمد صالح، أحد المصابين، متأثراً بجراحه في مركز جراحات التجميل والحروق بجامعة المنصورة. وقد قدم اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، تعازيه لأسرة المتوفى، وأمر بتوفير كافة سبل الرعاية والدعم المادي والمعنوي لهم. كما وجه بصرف المساعدات المقررة لأسرته.

كان محافظ الدقهلية قد تابع بنفسه حالة المصابين منذ وقوع الحادث، وقرر صرف مساعدات مالية عاجلة لهم. وقد تماثل للشفاء مصابان وغادرا المستشفى، بينما لا تزال حالة مصاب واحد غير مستقرة، ويتلقى باقي المصابين العلاج اللازم، ومن المتوقع خروجهم خلال أيام قليلة.

تلقت مديرية أمن الدقهلية بلاغًا بالحادث، وانتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ، وتمكنت من السيطرة على النيران التي اندلعت في محل "الصاوي" للمخبوزات.

وأسفر الحادث عن إصابة 17 شخصًا، تم نقلهم إلى مستشفى الطوارئ الجامعي لتلقي العلاج. وقد تم تحرير محضر بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وجاءت أسماء ضحايا الحادث كالتالي: "سيف محمد، 12 سنة، ودُنى شريف، 8 سنوات، ودِيما شريف، 11 سنة، وهبة علي، 35 سنة، ووليد عبد الخالق، 47 سنة، ومحمد أحمد، 36 سنة، وعبد الحميد محمد، 25 سنة، وحمادة إبراهيم، 22 سنة، وأُميمة محمد، 59 سنة، وفوزية فتحي، 61 سنة، ومحمد عبد الرازق، 47 سنة، وأحمد سعد، 47 سنة، ومحمد طاهر، 38 سنة، وسالي صبحي، 35 سنة، وصفية محمد، 9 سنوات، وفتحي علي 21 سنة".