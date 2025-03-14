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وزير الرياضة يشهد إطلاق مبادرة "لمتنا" في أسوان لدعم الترابط الأسري -صور

09:37 م الجمعة 14 مارس 2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    مبادرة ''لمتنا'' في أسوان لدعم الترابط الأسري
  • عرض 8 صورة
    مبادرة ''لمتنا'' في أسوان لدعم الترابط الأسري
  • عرض 8 صورة
    مبادرة ''لمتنا'' في أسوان لدعم الترابط الأسري
  • عرض 8 صورة
    مبادرة ''لمتنا'' في أسوان لدعم الترابط الأسري
  • عرض 8 صورة
    مبادرة ''لمتنا'' في أسوان لدعم الترابط الأسري
  • عرض 8 صورة
    مبادرة ''لمتنا'' في أسوان لدعم الترابط الأسري
  • عرض 8 صورة
    مبادرة ''لمتنا'' في أسوان لدعم الترابط الأسري
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أسوان - إيهاب عمران:

شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، إطلاق مبادرة "لمتنا" التي ينظمها كيان "سند شباب الصعيد" في مدينة أبو سمبل السياحية بمحافظة أسوان.

وتهدف المبادرة إلى تعزيز الترابط الاجتماعي والتواصل بين الأجيال داخل الأسرة المصرية في صعيد مصر.

وأشاد الوزير بأهمية المبادرة في إحياء القيم الأسرية والمجتمعية، مؤكداً على دور الشباب في تنفيذ مشروعات التنمية المستدامة.

وشهدت الفعالية مشاركة واسعة من الأهالي والشباب، وتأتي ضمن سلسلة فعاليات ينظمها الكيان في محافظات الصعيد لدعم التنمية المجتمعية والمشاركة الشبابية.

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