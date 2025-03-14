ضبط 120 مخالفة في حملات رقابية بأسواق الإسكندرية وفرض غرامات بـ 57 ألف جنيه - صور

الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

نفذت لجنة رقابية عاجلة، تشكلت بناءً على قرار محافظ الإسكندرية الفريق أحمد خالد، ثلاث حملات تفتيشية على الأسواق في أحياء المنتزة ثان، الجمرك، والعامرية أول، لضمان ضبط الأسعار ومنع الممارسات الاحتكارية والغش التجاري.

وأسفرت الحملات الرقابية عن ضبط 120 مخالفة متنوعة جرى تحرير محاضر بها؛ وفرض غرامات على المخالفين بإجمالي قيمة 57 ألف جنيه.

تفاصيل الحملات

ذكر بيان صادر عن محافظة الإسكندرية، اليوم الجمعة، أن الحملة في حي المنتزة ثان شملت شوارع النبوي المهندس، الملك حفني قبلي، وميدان المندرة، حيث تم تحرير 19 محضر مخالفة متنوعة بين عدم الإعلان عن أسعار السلع، سلع بدون بيانات، وبيع بأسعار زائدة.

كما تم إعدام 15 كيلوغرامًا من اللحوم غير الصالحة للاستخدام الآدمي، وتحرير 9 محاضر مخالفات بيئية وصحية، وتحصيل غرامات فورية بقيمة 20 ألف جنيه، وغلق وإنذار 11 محلًا مخالفًا.

وفي حي الجمرك؛ شملت الحملة سوق زاوية الأعرج، حيث تم تحرير 20 محضر مخالفة لعدم الإعلان عن أسعار السلع وسلع بدون بيانات، وإعدام 6 كيلوغرامات من هياكل الدواجن غير الصالحة للاستخدام الآدمي. كما تم تحرير 22 محضر أمن صناعي وشئون بيئة، وإصدار 14 إنذارًا وإخطارًا بتوفيق الأوضاع، وتحصيل غرامات فورية بقيمة 17800 جنيه.

وفي حي العامرية أول، شملت الحملة شارع الوكالة الرئيس واتجاه الهجانة، حيث تم تحرير 21 محضر مخالفة لعدم الإعلان عن أسعار السلع، سلع بدون بيانات، سلع منتهية الصلاحية، وبيع بأسعار زائدة. كما تم تحرير محضر ذبح خارج المجازر الحكومية، وتحرير 14 محضر إدارة بدون ترخيص، وإنذار وغلق، وتحصيل غرامات فورية بقيمة 20 ألف جنيه.

توجيهات المحافظ

وأكد محافظ الإسكندرية على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين، مع عدم التهاون في قمع أي ممارسات سلبية، واستمرار تكثيف حملات الرقابة والتفتيش على الأسواق بشكل يومي ومستمر في كافة أحياء المحافظة.