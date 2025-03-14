12 مصابا و12 سيارة إطفاء.. إخماد حريق هنجر عوادم الغزل والصوف بكفر الشيخ - صور

كفر الشيخ - إسلام عمار:

تمكنت قوات الحماية المدنية في كفر الشيخ، اليوم الجمعة، من إخماد حريق ضخم نشب في هنجر عوادم غزل وصوف بناحية قرية أبودراز التابعة لمركز فوه، ما أدى إلى التهام النيران لمحتويات الهنجر.

وكانت غرفة عمليات الوحدة المحلية لمركز ومدينة فوه تلقت بلاغًا بوجود حريق مروع في هنجر مخصص لتجميع عوادم الغزل والصوف.

انتقلت 12 سيارة إطفاء من وحدات الحماية المدنية بدسوق وفوه ومطوبس إلى مكان الواقعة محل البلاغ محاولة للسيطرة على الحريق، فيما قررت شركة كهرباء فوه قطع التيار الكهربائي حول مكان الحريق، كما انتقل رجال الشرطة والوحدة المحلية إلى مكان الواقعة محل البلاغ.

وأسفر الحريق عن إصابة 19 شخصًا أغلبهم باختناقات نتيجة انتشار ألسنة الدخان بكثافة حول مكان الواقعة، وفقًا لما رصده رجال إسعاف من إصابات على أرض الواقع.

وتجري وحدة الحماية المدنية المعاينة اللازمة لمكان وقوع الحريق للوقوف على أسباب نشوبه، ويرجح أن يكون السبب ماس كهربائي نتيجة تشغيل ماكينات العوادم.