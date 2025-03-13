انفجار هائل داخل محل كنافة في المنصورة وإصابة 18 شخصًا

الدقهلية- رامي محمود:

أصيب 18 شخص جراء وقوع انفجار هائل داخل محل لتجهيز وتصنيع الكنافة والقطائف وبعض المعجنات بشارع الأتوبيس بمدينة المنصورة محافظة الدقهلية جراء انفجار أسطوانة غاز وانتقلت قوات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق والإسعاف لنقل المصابين.

كان اللواء دكتور حسام عبدالعزيز، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ للعميد إسلام الوكيل، مأمور قسم شرطة ثان المنصورة، بوقوع حادث انفجار ضخم داخل محل "الصاوي" لتجهيز الكنافة والقطائف وتصنيع المعجنات.

هرعت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف الى مكان البلاغ وبالفحص تبين انفجار أسطوانة غاز داخل المحل مما تسبب في إصابة 18 شخص بحروق مختلفة الدرجات.

جرى السيطرة على الحريق واخماده بواسطة قوات الحماية المدنية ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى مستشفى الطوارئ الجامعي بالمنصورة لتلقي العلاج.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات