وفاءً لزوجها.. سيدة تتبرع بمليون جنيه لشراء سيارة إسعاف لأهالي قريتها بالدقهلية

الدقهلية - رامي محمود:

تبرعت سيدة تدعى "أم حسن حسن فرحات"، من قرية الدنابيق التابعة لمركز المنصورة محافظة الدقهلية، بمبلغ مليون جنيه للجنة زكاة القرية لشراء سيارة إسعاف لخدمة أهالي القرية كصدقة جارية على روح زوجها محمد أبوعطية.

وأعلنت لجنة زكاة القرية، تلقيها المبلغ فى بادرة طيبة من السيدة وفاءً لزوجها وتخليدا لذكراه وإقامة صدقة جارية على روحه لشراء سيارة إسعاف تخدم أهالي القرية والمناطق المجاورة.

وعبر أهالي القرية عن تقديرهم العميق لهذه المبادرة الطيبة، مؤكدين أن هذا التبرع سيساهم في إنقاذ حياة الكثيرين، وسيكون له أثر كبير في خدمة المجتمع.

فيما دعا بعض الأهالي إلى مخاطبة أحد أبناء القرية بالخارج لتوفير السيارة بنصف ثمن التبرع وتخصيص الجزء المتبقي لعمل صدقة جارية أخرى.