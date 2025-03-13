إعلان

وفاءً لزوجها.. سيدة تتبرع بمليون جنيه لشراء سيارة إسعاف لأهالي قريتها بالدقهلية

02:22 م الخميس 13 مارس 2025

سيدة تتبرع بمليون جنيه لشراء سيارة إسعاف لأهالي ق

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الدقهلية - رامي محمود:

تبرعت سيدة تدعى "أم حسن حسن فرحات"، من قرية الدنابيق التابعة لمركز المنصورة محافظة الدقهلية، بمبلغ مليون جنيه للجنة زكاة القرية لشراء سيارة إسعاف لخدمة أهالي القرية كصدقة جارية على روح زوجها محمد أبوعطية.

وأعلنت لجنة زكاة القرية، تلقيها المبلغ فى بادرة طيبة من السيدة وفاءً لزوجها وتخليدا لذكراه وإقامة صدقة جارية على روحه لشراء سيارة إسعاف تخدم أهالي القرية والمناطق المجاورة.

وعبر أهالي القرية عن تقديرهم العميق لهذه المبادرة الطيبة، مؤكدين أن هذا التبرع سيساهم في إنقاذ حياة الكثيرين، وسيكون له أثر كبير في خدمة المجتمع.

فيما دعا بعض الأهالي إلى مخاطبة أحد أبناء القرية بالخارج لتوفير السيارة بنصف ثمن التبرع وتخصيص الجزء المتبقي لعمل صدقة جارية أخرى.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الدقهلية لجنة زكاة القرية شراء سيارة إسعاف
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

حادث القنطرة شرق.. مأساة أطفال الحضانة على شريط السكك الحديد (تغطية خاصة)
بعد إعلان مدبولي.. كم ستكون أسعار البنزين مع رفع الدعم نهاية 2025؟
قائمة مسلسلات النصف الثاني من رمضان 2025.. تعرض الأحد المقبل
حوار| المخرج أحمد خالد موسى يكشف عن كواليس "العتاولة 2": الأحداث ستفاجئ الجمهور