محافظ أسوان يتفقد المركز التكنولوجي بدراو ويتابع إجراءات التصالح والتقنين -صور

أسوان – إيهاب عمران:

تفقد اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، منظومة العمل بالمركز التكنولوجي لمدينة دراو، حيث تابع سير إجراءات التقنين والتصالح في مخالفات البناء، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وخلال تفقده للمركز، اطمأن المحافظ من المواطنين على مستوى الخدمات والتسهيلات المقدمة لهم، ووجه بتذليل أي عقبات تواجههم في إنهاء إجراءات التصالح.

وأكد المحافظ على تكليف العاملين بالمراكز التكنولوجية بتسخير كافة الإمكانيات والتسهيل على المواطنين، وتعريفهم بالأوراق والمستندات المطلوبة لإنهاء ملفاتهم بسهولة ويسر، وسرعة إنجاز معاملاتهم في أقرب وقت ممكن.

كما حرص المحافظ على الاستماع إلى مطالب واحتياجات المواطنين، ووجه المسئولين بسرعة التدخل ووضع الحلول الفورية لتلبيتها وفقًا للإمكانيات المتاحة.