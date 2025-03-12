إعلان

بتكلفة 10 ملايين جنيه.. محافظ بني سويف يفتتح مقر الإدارة التعليمية الجديد بسمسطا

04:02 م الأربعاء 12 مارس 2025

الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

بني سويف- حمدي سليمان:

افتتح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، المبنى الجديد للإدارة التعليمية بمدينة سمسطا، الذي نفذته هيئة الأبنية التعليمية على مساحة 800 متر مربع بتكلفة 10 ملايين جنيه.

وعقب الافتتاح تفقد المحافظ مكونات وأقسام المبنى الجديد، والذي يتكون من 5 طوابق، و يضم التوجيهات الفنية الخاصة بكل المراحل، و الأنشطة والخدمات، والوسائل التعليمية، و الشؤون المالية، و التعليم الخاص، والرسمي لغات ورياض الأطفال، ومكتبة، و تنسيق الوظائف، وغيرها من الأقسام.

وتابع المحافظ جانبا من الفعالية التي نظمتها الإدارة بمناسبة افتتاح المقر الجديد، وتضمنت عرض تقديمي "Presentation"عن الإدارة، والعدد الإجمالي للمدارس، وطلاب كل مرحلة من المراحل من الروضة حتى الثانوي العام والفني.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف الإدارة التعليمية الجديد بسمسطا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

موجة حارة جديدة غدًا.. درجات الحرارة تبلغ ذروتها يومي 17 و18 رمضان
هل منع الأهلي لاعبيه من الانضام إلى منتخبات الشباب والناشئين؟.. مصدر يرد
خبير تحكيمي يحسم الجدل حول 31 حالة تخص الأهلي والزمالك وبيراميدز في الدوري (خاص)
دعم الوقود في 2025.. وتطورات أزمة الأهلي.. وتراجع ترامب (النشرة الرمضانية)