بتكلفة 10 ملايين جنيه.. محافظ بني سويف يفتتح مقر الإدارة التعليمية الجديد بسمسطا

بني سويف- حمدي سليمان:

افتتح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، المبنى الجديد للإدارة التعليمية بمدينة سمسطا، الذي نفذته هيئة الأبنية التعليمية على مساحة 800 متر مربع بتكلفة 10 ملايين جنيه.

وعقب الافتتاح تفقد المحافظ مكونات وأقسام المبنى الجديد، والذي يتكون من 5 طوابق، و يضم التوجيهات الفنية الخاصة بكل المراحل، و الأنشطة والخدمات، والوسائل التعليمية، و الشؤون المالية، و التعليم الخاص، والرسمي لغات ورياض الأطفال، ومكتبة، و تنسيق الوظائف، وغيرها من الأقسام.

وتابع المحافظ جانبا من الفعالية التي نظمتها الإدارة بمناسبة افتتاح المقر الجديد، وتضمنت عرض تقديمي "Presentation"عن الإدارة، والعدد الإجمالي للمدارس، وطلاب كل مرحلة من المراحل من الروضة حتى الثانوي العام والفني.