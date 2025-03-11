بالأسماء.. إصابة 11 شخصًا في انقلاب ميكروباص على الصحراوي الشرقي بالمنيا

المنيا – جمال محمد:

أُصيب 11 شخصًا مساء اليوم، إثر انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من قرية تل بني عمران التابعة لمركز ديرمواس جنوبي محافظة المنيا.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بوقوع الحادث، مما أسفر عن إصابات متفرقة بين الركاب.

وانتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، حيث تبين إصابة 11 شخصًا بكسور وكدمات بمختلف أنحاء الجسم.

وأشارت التحريات الأولية إلى أن السرعة الزائدة كانت السبب المرجح للحادث. وجرى نقل المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.