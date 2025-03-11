بحضور محافظ القليوبية.. حملة مكثفة لتنظيم مواقف سيارات السوزوكي في بنها (صور)

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

قاد المهندس أيمن عطية، نائب محافظ القليوبية، اليوم، حملة مكثفة لتنظيم مواقف سيارات السوزوكي المخصصة لنقل الركاب، بحضور اللواء طارق ماهر، السكرتير العام المساعد، حيث تم توجيه سيارات السوزوكي إلى المواقف المخصصة لها داخل موقف السيارات العمومي بمدينة بنها.

تأتي هذه الحملة في إطار جهود المحافظة للحد من المواقف العشوائية التي كانت تعرقل الحركة المرورية في المدينة، خاصة في أوقات الذروة. وأكد المحافظ أهمية هذه الخطوة في تحسين المظهر العام للشوارع، وتسهيل حركة المرور، بالإضافة إلى توفير الراحة للمواطنين.

ولاقت الحملة استحسانًا كبيرًا من سكان مدينة بنها، الذين أبدوا ارتياحهم لتنظيم حركة سيارات السوزوكي وتخفيف الزحام في الشوارع. وأكد عدد من المواطنين أهمية استمرار هذه الحملات وتطبيق القانون على المخالفين لضمان عدم عودة المواقف العشوائية مرة أخرى.

وأهاب محافظ القليوبية بسائقي سيارات السوزوكي الالتزام بالأماكن التي تم تخصيصها داخل موقف بنها العمومي.