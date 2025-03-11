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محافظ المنيا: زيادة وجبات المائدة الرمضانية إلى 1200 وجبة يومياً

02:28 م الثلاثاء 11 مارس 2025
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    المائدة الرمضانية
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    المائدة الرمضانية
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المنيا- جمال محمد:

أعلن اللواء عماد كدواني محافظ المنيا عن زيادة أعداد الوجبات المقدمة من خلال مائدة الرحمن التي تنظمها المحافظة بحي جنوب مدينة المنيا بشارع كورنيش النيل، إلى أكثر من 1200 وجبة إفطار يومياً، بعد أن بدأت بنحو 500 وجبة في اليوم، بالتعاون مع أهل الخير وأصحاب المطاعم.

وقدم المحافظ الشكر لكل من يمد يده لمساعدة الأسر الأولى بالرعاية خاصة في تلك الأيام المباركة، مؤكداً تنظيم موائد مماثلة في باقي مراكز ومدن المحافظة.

وأشار المحافظ إلى أن عيد المنيا القومي الذي تحتفل به المحافظة في 18 مارس من كل عام، يأتي هذا العام تزامناً مع إطلاق مستشفيات عملاقة وصروح طبية دخلت الخدمة لتقديم خدمات متميزة لـ7 ملايين مواطن، وقريباً ستعمل تحت مظلة التأمين الصحي الشامل ، فضلاً عن عجلة الإنجاز التي تتقدم بسرعة وأعداء النجاح لن يوقفوها -بحسب ذكره -.

كما أكد كدواني أن سوق ماقوسة الجديد يُعد نقلة حضارية وتطوير منطقة الحبشي سيغير وجه مدينة المنيا، وأنه تم إعداد منظومة متكاملة لإقامة أسواق حضارية في ملوي وبني مزار وسمالوط ومغاغة للقضاء على الأسواق العشوائية، فضلاً عن توفير 3027 منفذاً للسلع الغذائية ومعارض أهلاً رمضان بالتعاون مع وزارات الداخلية والزراعة والتموين والغرفة التجارية بالمنيا، تزامناً مع دعم الرئيس السيسى لمبادرة حياة كريمة جعلها تحقق انجازا كبيرا في كافة القطاعات الخدمية والتنموية لأهالي قرى المنيا.

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المائدة الرمضانية المنيا عماد كدواني كورنيش النيل
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