252 سفينة بحمولة 4 ملايين طن بموانئ المنطقة الشمالية خلال فبراير

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في بيان صادر اليوم الثلاثاء، أن موانئ شرق وغرب بورسعيد والعريش بالمنطقة الشمالية، سجلت حركة تداول للسفن خلال شهر فبراير الماضي بإجمالي حمولات بلغت 4 ملايين طن كطاقة محققة، و327 ألف حاوية مكافئة من خلال استقبال 252 سفينة متنوعة خلال الشهر.

وأشارت إلى أن ميناء غرب بورسعيد التابع للمنطقة الاقتصادية استقبل 69 سفينة بطاقة محققة 328 ألف طن و19 ألف حاوية مكافئة، بينما استقبل ميناء شرق بورسعيد 131 سفينة بطاقة محققة 3,2 مليون طن و308 ألف حاوية مكافئة.

كما استقبل ميناء العريش البحري 52 سفينة لتصدير بضائع الصب للأسواق الخارجية بطاقة محققة بلغت 586 ألف طن، ومن المتوقع زيادة صادرات بضائع الصب في الفترة القادمة بعد عملية التطوير الذي شهده ميناء العريش.