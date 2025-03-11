ماذا قال الطب الشرعي في عذرية طفلة واقعة هتك العرض بمسجد العاشر؟

الشرقية – ياسمين عزت:

أكد تقرير الطب الشرعي في محافظة الشرقية سلامة عذرية الطفلة "روناء" البالغة من العمر 9 سنوات، ضحية واقعة التعدي الجنسي التي هزت مدينة العاشر من رمضان، فيما كشف التقرير عن تعرض الطفلة لاعتداء من الخلف داخل دورة مياه بمسجد في المدينة.

وفي تصريحات خاصة لموقع "مصراوي"، أوضحت المحامية بثينة غنيم، الموكلة بالدفاع عن الطفلة، أن النيابة العامة كانت قد أحالت "روناء" إلى مصلحة الطب الشرعي لإجراء فحص شامل وبيان طبيعة الإصابات التي لحقت بها جراء الاعتداء.

وأشارت غنيم إلى أن إحالة الطفلة للطب الشرعي جاءت بعد أن كشف تقرير طبي أولي عن تعرضها لاعتداء من الخلف.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي مديرية أمن الشرقية بلاغًا يفيد بتعرض طفلة لهتك عرض على يد شاب ثلاثيني داخل دورة مياه في أحد مساجد مدينة العاشر من رمضان.

وكشفت التحقيقات الأولية أن المتهم تتبع الطفلة أثناء تواجدها مع والدتها، وهي بائعة متجولة، في سوق "ابني بيتك" بالمدينة. وقام الجاني بدخول دورة المياه واقتحم على الطفلة مقصورتها.

وذكرت الطفلة في شهادتها أن المتهم كان يحمل سلاحًا أبيض وهددها به قبل أن يعتدي عليها من الخلف، وفقًا لتصريحات المحامية. إلا أن صرخات الطفلة استرعت انتباه سيدة كانت موجودة في المسجد، والتي سارعت باقتحام دورة المياه وتمكنت من الإمساك بالمتهم لحين وصول قوات الأمن التي ألقت القبض عليه.

تم تحرير محضر بالواقعة برقم 1365 لسنة 2025 جنح، وأحيل المتهم إلى قسم شرطة العاشر من رمضان، حيث تم حجزه وأمرت النيابة بحبسه احتياطيًا لمدة 4 أيام، قبل أن يتم تجديد حبسه لمدة 15 يومًا أخرى على ذمة التحقيقات الجارية.

ومن جانبها، أكدت المحامية بثينة غنيم على خطورة الواقعة وطالبت بتوقيع أقصى العقوبة على المتهم ليكون عبرة لغيره، مشددة على ضرورة حماية الأطفال من مثل هذه الجرائم البشعة.