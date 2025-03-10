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افتتاح مركز أبا الوقف المتميز وتسليم مساعدات إنسانية بالمنيا (صور)

09:24 م الإثنين 10 مارس 2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    افتتاح مركز أبا الوقف المتميز
  • عرض 8 صورة
    افتتاح مركز أبا الوقف المتميز
  • عرض 8 صورة
    افتتاح مركز أبا الوقف المتميز
  • عرض 8 صورة
    افتتاح مركز أبا الوقف المتميز
  • عرض 8 صورة
    افتتاح مركز أبا الوقف المتميز
  • عرض 8 صورة
    افتتاح مركز أبا الوقف المتميز
  • عرض 8 صورة
    افتتاح مركز أبا الوقف المتميز
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المنيا - جمال محمد:

تصوير - هاني رجب:

افتتح اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الاثنين، مركز أبا الوقف المتميز للرعاية الصحية بمركز مغاغة، بعد انتهاء أعمال التطوير والتجهيز الشامل.

جاء ذلك بحضور اللواء ياسر عبدالعزيز، سكرتير عام المحافظة، وعدد من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب، ووكلاء الوزارات. وأكد المحافظ أن المركز الطبي يمثل نقلة نوعية في الخدمات الصحية، مشيدًا بجهود الجهات المشاركة في تطويره، ومنها حزب مستقبل وطن ومؤسسة أبو حتة، التي ساهمت أيضًا في تسليم 60 كرسيًا متحركًا لذوي الاحتياجات الخاصة، وتجهيز 10 آلاف كرتونة سلع غذائية للأسر الأكثر احتياجًا ضمن "مبادرة الخير".

وأوضح محسن أبو حتة، أمين مساعد حزب مستقبل وطن بالمنيا، أن أعمال التطوير شملت صيانة البنية التحتية، وتوفير محطة أكسجين مركزية، وتركيب تكييف مركزي، وإنشاء وحدة عناية مركزة للأطفال تضم 17 حضّانة.

كما يضم المركز أقسامًا متخصصة، منها قسم حضّانات متطور، وعيادات للنساء والتوليد، ورعاية الأطفال، والطوارئ، وعيادة أسنان مجهزة بأحدث التقنيات.

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افتتاح مركز أبا الوقف المتميز مساعدات إنسانية بالمنيا اللواء عماد كدواني محافظ المنيا
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