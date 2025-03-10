مصرع سيدة سقطت من قطار فى قنا

قنا- عبدالرحمن القرشي:

لقيت سيدة مصرعها، اليوم الاثنين، بعد سقوطها من قطار في قرية الرحمانية بنجع حمادي، شمالي محافظة قنا.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات، بورود بلاغ من مرفق إسعاف قنا، برئاسة الدكتور محمد فؤاد، بمصرع سيدة سقطت من قطار في قرية الرحمانية بنجع حمادي.

وأسفر ذلك عن مصرع أميمة فهيم السيد أحمد، 48 عاما، ونقل الجثة إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.