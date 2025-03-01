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حزن في جنوب سيناء لوفاة مدير سابق بمطار شرم الشيخ أثناء صلاة القيام

04:55 م السبت 01 مارس 2025

العميد عماد نصار

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جنوب سيناء – رضا السيد:

سادت حالة من الحزن بين مواطني مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، لوفاة العميد عماد نصار، مدير سابق بالشركة الوطنية لتأمين المطارات بمطار شرم الشيخ، وهو يؤدي صلاة القيام في أولى ليالي الرحمة في شهر رمضان الكريم بمسجد المصطفى.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بجنوب سيناء، بلاغًا يفيد نقل شخص يدعى "عماد نصار" من مسجد المصطفى بمدينة شرم الشيخ، إلى مستشفى شرم الشيخ الدولي عقب سقوطه خلال صلاة القيام، وحاول المواطنين إفاقته داخل المسجد دون جدوى.

وجرى نقله إلى مستشفى شرم الشيخ الدولي، وأكد التقرير الطبي أن الوفاة نتيجة لتوقف مفاجئ في عضلة القلب.

وأقيمت صلاة الجنازة بعد صلاة الفجر من مسجد المصطفى، وجرى نقل الجثة إلى مسقط رأسه ليدفن بالدراسة في القاهرة.

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