دخلوا في غيبوبة.. تسمم 5 من أسرة واحدة بعد وجبة سحور أول يوم رمضان بالدقهلية

الدقهلية- رامي محمود:

أصيب 5 أشخاص من أسرة واحدة في منطقة العباسي بمدينة المنصورة محافظة الدقهلية بحالة قيء وإسهال وغيبوبة نتيجة تعرضهم للتسمم الحاد عقب تناولهم وجبة السحور في أول أيام شهر رمضان، وذلك بمنزلهم، وجرى نقلهم إلى مستشفى المنصورة التخصصي لتلقي العلاج اللازم.

تلقي اللواء دكتور حسام عبد العزيز، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا من نقطة تأمين مستشفى المنصورة التخصصي بوصول 5 أشخاص في حالة إعياء وقيء وإسهال وغيبوبة "ادعاء تسمم".



انتقل ضباط وحدة مباحث قسم أول المنصورة بقيادة المقدم عبد الحميد الشورى، رئيس المباحث إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين إصابة 5 حالات من أسرة واحدة بقيء وإسهال ودخولهم في غيبوبة والسبب غير معلوم، وذلك عقب تناولها وجبة السحور بمنزلهما بشارع العباسي في المنصورة .

وتبين ان المصابين كلا من "محمد جعفر السيد عبد الوهاب، 72 سنة، مصاب بغيبوبة بعد القيء والاسهال، ونجلاء مصطفى ابراهيم ابو النصر، 51 سنة، مصابة بغيبوبة بعد القيئ والاسهال، ورحمة محمد جعفر السيد، 15 سنة، مصابة بغيبوبة بعد القيء والإسهال، ومصطفى محمد جعفر السيد، 11 سنة، مصاب بغيبوبة بعد القيء والاسهال، وأمينة محمد جعفر، 24 سنة، مصاب بغيبوبة بعد القيء والإسهال"، وجميعهم مقيمون بمنطقة شارع العباسي بالمنصورة أمام الشوا.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات