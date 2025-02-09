رئيس جامعة بنها يفتتح "هاكاثون التعليم الذكي" لدعم الابتكار (صور)

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القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

افتتح الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، فعاليات "هاكاثون التعليم الذكي"، الذي تنظمه الجامعة بالتعاون مع صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ (ISF) ومعهد تكنولوجيا المعلومات (ITI) التابع لوزارة الاتصالات.

شهد الافتتاح حضور الدكتورة جيهان عبد الهادي، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور شادي المشد، المدير التنفيذي للمعلومات ومنسق عام الهاكاثون، وعدد من أعضاء هيئة التدريس.

وخلال جولته، استمع الجيزاوي إلى أفكار الطلاب المشاركين، مؤكدًا حرص الجامعة على توفير بيئة داعمة للابتكار وريادة الأعمال، مشيرًا إلى أن استضافة الجامعة للهاكاثون للمرة الرابعة يعكس التزامها بتشجيع الإبداع التكنولوجي.

وأوضح أن محاور الهاكاثون تهدف إلى تطوير حلول مبتكرة في مجالات التعليم عن بُعد، والتعلم التفاعلي، وأدوات التعليم المرنة، ومنصات تعلم اللغات، وتحليل البيانات لدعم العملية التعليمية.

من جانبها، أكدت الدكتورة جيهان عبد الهادي أن المبادرة تأتي في إطار دعم التحول الرقمي وتعزيز الابتكار، تماشيًا مع رؤية مصر 2030 نحو اقتصاد رقمي قائم على المعرفة.

وأشار الدكتور شادي المشد إلى أن الفائزين بالهاكاثون سيحصلون على جوائز مالية بقيمة إجمالية تبلغ 280 ألف جنيه، حيث ينال المركز الأول 20 ألف جنيه، والمركز الثاني 12 ألف جنيه، والمركز الثالث 8 آلاف جنيه، بتمويل من جامعة بنها وصندوق رعاية المبتكرين.