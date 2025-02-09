إصابة 10 عاملات في حادث انقلاب تروسيكل ببني سويف

بني سويف - حمدي سليمان:

أصيب 10 عاملات بإصابات مختلفة، في حادث انقلاب تروسيكل على طريق الجيزاوية في نطاق مركز ناصر شمال محافظة بني سويف، اليوم الأحد.

وتلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة، بوقوع حادث انقلاب تروسيكل محمل بعاملات، على طريق الجيزاوية بالقرب من قرية الحمام التابعة لمركز ناصر، فجرى التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

انتقلت 5 سيارات إسعاف، وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة: "إلهام.ج.ي" 30 عامًا، كسر بالذراع الأيمن، و " كريمة.ر.أ"، 43 عامًا، اشتباه مابعد الارتجاج، و "فاطمة.س.ك"، 37 عامًا، و "نهي.ب.ف"، 37 عامًا، و " رشا.ص.ع"، 38 عامًا، و"مروة.ف.س"، 36 عامًا، و "صفاء.ف.ع"، 36 عامًا، و "آية.م.م"، 26 عامًا، و "ميمنة.ف.س"، 37 عامًا، و "راوية.م.م"، 36 عامًا، وجميعهن مصابات بسحجات وكدمات متفرقة.

جرى نقل المصابات إلى مستشفى بني سويف الجامعي، لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة.