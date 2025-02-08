إصابة 5 طلاب في حادث على كورنيش النيل بسوهاج

سوهاج- عمار عبدالواحد:

أصيب 5 طلاب بكسور وجروح متفرقة بالجسد، اليوم السبت، في حادث تصادم على الكورنيش الشرقي، بمدينة سوهاج.

تلقى مأمور قسم شرطة ثان إشارة من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم سيارة أجرة "ميكروباص" على الكورنيش الشرقي دائرة القسم.

تبين إصابة "علاء ش" 21 عامًا "ابتسام م" 21 عامًا، "محمد ع" 22 عامًا، "مياده ك" 20 عامًا، "ياسين. س" 22 عامًا، وجميعهم طلاب ويقيمون دائرة مركز شرطة دار السلام، مصابين بكسور وجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسد.

تم تحويل المصابين لمستشفى سوهاج العام، وتحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.