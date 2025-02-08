جثة الجعفرية تثير الذعر في الشرقية.. والأمن يتحرك لحل اللغز

الشرقية - ياسمين عزت:

عثر أهالي بمحافظة الشرقية على جثة غريق طافية بالمياه بمنطقة الجعفرية، عند كوبري الشباب بأبو حماد.

تلقت مديرية أمن الشرقية إخطارا من مركز شرطة أبو حماد يشير إلى العثور على جثة غريق بمنطقة الجعفرية عند كوبري الشباب.

انتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ، وتبين العثور على جثة شاب يبلغ من العمر 30 عاما، وجرى الدفع بسيارة إسعاف وتم انتشال الجثة من المياه، وتم إيداعها في مشرحة مستشفى أبو حماد تحت تصرف النيابة العامة.

وانتدبت النيابة فريق من الطب الشرعي لبيان أسباب الوفاة كما تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف غموض الحادث والتحقق من هوية الفريق ثم إنهاء التصاريح والإجراءات اللازمة.