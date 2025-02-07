العثور على طفلة مكبلة عليها آثار تعذيب فى السويس.. التضامن تتدخل

السويس - حسام الدين أحمد:



أودعت مديرية التضامن الاجتماعي في السويس، طفلة في إحدى دور الرعاية بعد العثور عليها مقيدة اليدين داخل جوال بمنطقة الخور بكورنيش السويس بنطاق حي الأربعين.



وكانت الإدارة العامة لنجدة الطفل، تلقت بلاغاً عاجلاً من سيدة بالسويس تفيد العثور على طفلة تبلغ من العمر 7 سنوات، مقيدة بالحبال داخل جوال بلاستيك وملقاة بمنطقة الكورنيش القديم ويظهر على جسدها آثار تعذيب.



وتوجه فريق الانقاذ لمكان الواقعة للتأكد من صحة البلاغ، وجرى إبلاغ مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بمكتب النائب العام بالواقعة، كما جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو الطفلة ورفع الخطر عنها وتقديم كافة أوجه الدعم لها، مع إبلاغ وحدة حماية الطفل بحي الأربعين للتدخل العاجل، والتي باشرت الفحص الميداني بالمنطقة التي عثر فيها على الطفلة، وحررت محضراً بالواقعة بقسم شرطة الأربعين.



وجرى التنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة السويس، لاستضافة الطفلة في دار رعاية للفتيات لحين عرضها على جهات التحقيق حرصاً على سلامتها وتلقيها الرعاية اللازمة، واستقبلت الدار الطفلة لحين عرضها على النيابة العامة واتخاذ قرارها بما يراعي مصلحة الطفلة، مشيرة إلى أن النيابة العامة تباشر تحقيقاتها.



وأعربت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة عن تقديرها لسرعة استجابة وتعاون مكتب حماية الطفل بمكتب النائب العام في الوقائع التي تشكل انتهاكا لحقوق الطفل وإعلاء مصلحة الطفل الفضلى، كما وجهت الشكر للوحدة العامة لحماية الطفولة بمحافظة السويس والوحدة الفرعية بحي الأربعين على تحركاتها العاجلة وجهودها بما يحقق سرعة إنقاذ الأطفال من كل خطر أو عنف أو إهمال.



وأكدت "السنباطي" أن المجلس القومي للطفولة والأمومة لن يتهاون في اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتورطين في هذه الواقعة، وأنه سيقدم كافة سبل الدعم للطفلة الصحي والنفسي لحين تعافيها.