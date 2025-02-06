حركة تنقلات محدودة بين رؤساء الأقسام والمراكز الشرطية في الدقهلية

الدقهلية - رامي محمود:

أجرى اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الدقهلية، اليوم، حركة تنقلات محدودة شملت عددًا من رؤساء وحدات المباحث في مختلف الأقسام والمراكز الشرطية بالمحافظة.

تضمنت الحركة تعيين عدد من الضباط الأكفاء في مناصب جديدة، وذلك بهدف تعزيز الأداء الأمني والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

وفيما يلي أبرز التعيينات التي شملتها الحركة:

المقدم محمد فوزي زيدان رئيساً لوحدة مباحث مركز شرطة طلخا.

المقدم عمرو بكر رئيساً لوحدة مباحث مركز شرطة أجا.

الرائد عمار الجداوي رئيساً لوحدة مباحث مركز شرطة دكرنس.

الرائد كريم يوسف رئيساً لوحدة مباحث قسم شرطة الكردي.

الرائد إسماعيل خطاب رئيساً لوحدة مباحث قسم شرطة ميت غمر.

الرائد محمد صادق رئيساً لوحدة مباحث مركز شرطة بلقاس.

الرائد محمد عيسى رئيساً لوحدة مباحث مركز شرطة نبروه.

الرائد محمد مشالي رئيساً لوحدة مباحث مركز شرطة بني عبيد.

الرائد محمد صلاح رئيساً لوحدة مباحث مركز شرطة محلة دمنة.

الرائد إسلام وهدان بإدارة البحث الجنائي.

الرائد محمد عصفور رئيساً لقسم رعاية الأحداث.

وأكدت مديرية أمن الدقهلية أن هذه الحركة تأتي في إطار توجيهات اللواء دكتور حسام عبدالعزيز، مدير أمن الدقهلية، ومدير المباحث الجنائية، بالحرص على اختيار أفضل العناصر من الناحية الوظيفية والصحية، بما يساهم في تطوير الأداء الأمني وتقديم خدمات متميزة للمواطنين، مع مراعاة الظروف المهنية والشخصية للضباط.