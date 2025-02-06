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إصابة 10 أشخاص في حادث تصادم ببني سويف

04:29 م الخميس 06 فبراير 2025

إسعاف أرشيفية

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بني سويف- حمدي سليمان:

أصيب 10 أشخاص بإصابات مختلفة، في تصادم ميني باص مع سيارة ميكروباص، على الطريق الزراعي "القاهرة- أسيوط"، أمام عزبة أيوب في نطاق مركز ببا جنوب محافظة بني سويف.

تلقت مديرية أمن بنى سويف، إخطارا من شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم أتوبيس " ميني باص"مع سيارة ميكروباص، على الطريق الزراعي " الفاهرة- أسيوط"، أمام عزبة أيوب بمركز ببا، فجرى التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف، ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى.

انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة "إيمان.ر.م"، 35 عامًا، اشتباه كسر بالكتف الأيسر، و "شيماء.أ.م"، 27 عامًا، سحجات بالجسم، و "شيماء.س.ع"، 25 عامًا، و"شروق.ع.ح "، 22 عامًا، و "مريم.أ.س"، 20 عامًا، و "فاطمة.أ.ق"، 26 عامًا، و"محمد.م.ع"، 54 عامًا، و "هدير.م.ش"، 16 عامًا، و شقيقتها "عبير"، 18 عامًا، و "بسمة.م.غ"، 16 عامًا، وجميعهم مصابين بكدمات متفرقة بالجسم.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى الفشن المركزي لتلقي الإسعافات الأولية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة.

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