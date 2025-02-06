نودلز أم سموم؟.. مصرع طفلتين في الدقهلية بعد وجبة سريعة التحضير

الدقهلية-رامي محمود:

بدأ أطباء من مصلحة الطب الشرعي بمدينة المنصورة محافظة الدقهلية تشريح جثمان شقيقتين من قرية بقطارس مركز أجا بمحافظة الدقهلية بعد وصولهما الى مستشفى أجا المركزي فى حالة اضطراب وعي وقئ مستمر ووفاتهما وتأكيد أسرتهما تناولهما وجبة شعرية سريعة التحضير "نودلز".

البداية كانت بتلقى اللواء دكتور حسام عبد العزيز، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة أجا من مستشفى أجا المركزي، بوصول الطفلتين ملك، ومروة أحمد النكراشي، أعمار 5 و7 سنوات، ويقيمان قرية بقطارس "دائرة المركز، مصابتان بحالة اضطراب في الوعي وقيء مستمر "ادعاء تسمم غذائي"، ووفاتهما.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أجا إلى المستشفى وبسؤال أسرتهما أكدت تناول الطفلتين وجبة شعرية سريعة التحضير مما تسبب في وفاتهما.

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي انتقلت للمعاينة وأمرت بالتحفظ على أطباق الطعام وأدوات المائدة بداخل المنزل وإرسالها الى المعامل المركزية لتحليلها، كما جرى أخذ عينات من أحد المحلات التي جرى شراء الشعرية سريعة التحضير منها، ونقل الجثامين إلى مستشفى المنصورة الدولي وانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثمان وأخذ عينات من أمعاء الطفلتين وبيان سبب الوفاة.