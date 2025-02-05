مركز تدريب أعضاء هيئة التدريس بجامعة قناة السويس يعلن جدول برامجه التدريبية لشهر فبراير

الإسماعيلية – أميرة يوسف:

أعلن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة قناة السويس عن جدول برامجه التدريبية لشهر فبراير 2025، والذي يهدف إلى تطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، سواء بالحضور الفعلي أو عبر المنصات الإلكترونية.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور عبد الرحيم أحمد، المدير التنفيذي لمركز تنمية الموارد البشرية، والدكتورة عفاف عطية، مدير المركز.

ويتضمن البرنامج سلسلة من الدورات التدريبية المتخصصة، حيث تنطلق أولى الدورات يوم 9 و10 فبراير بعنوان “استراتيجيات التعلم والتعليم الجامعي الحديث”، والتي تستهدف جميع أعضاء هيئة التدريس لتعريفهم بأحدث أساليب التدريس الجامعي.

وفي يومي 11 و12 فبراير، تُعقد دورتان متوازيتان؛ الأولى بعنوان “أخلاقيات البحث العلمي”، والمخصصة للمعيدين والمدرسين المساعدين، والثانية بعنوان “تصميم المقرر الدراسي والبرنامج الأكاديمي”، التي تستهدف المدرسين والأساتذة المساعدين.

كما يشهد يوم 15 و16 فبراير انعقاد دورة "مهارات العرض والتقديم الفعّال"، يليها يومي 17 و18 فبراير دورتان حول "استخدام التكنولوجيا في التدريس" وإدارة الفريق البحثي".

وتتواصل الدورات التدريبية بدورة “التدريس المصغر والتعلم النشط” يومي 19 و20 فبراير، إلى جانب دورة “بنوك الأسئلة والاختبارات الإلكترونية”. فيما تُعقد يوم 23 و24 فبراير دورة “إدارة الأزمات” ويُختتم البرنامج بدورة “استخدام قواعد البيانات العالمية” يومي 26 و27 فبراير.

كما يتيح المركز عددًا من الدورات الإلكترونية، منها “الإرشاد الأكاديمي والتوجيه الطلابي” يومي 15 و16 فبراير، والسلوك المسؤول في البحث العلمي يومي 22 و23 فبراير، إلى جانب دورتي “النشر العلمي الدولي” ونظم إدارة التعليم الإلكتروني يومي 25 و26 فبراير.

ويأتي هذا البرنامج التدريبي ضمن جهود جامعة قناة السويس لتعزيز كفاءة أعضاء هيئة التدريس وتطوير مهاراتهم الأكاديمية والبحثية، بما يواكب أحدث الاتجاهات العالمية في مجال التعليم العالي.